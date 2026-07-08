DEN HAAG (ANP) - Oud-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) vond de maatregelen tegen het coronavirus lang niet altijd navolgbaar. In een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona sprak zij van "een spiegelhuis van redeneringen". Als voorbeeld noemde zij de toegestane groepsgrootte, die steeds wisselde. "Er was geen touw meer aan vast te knopen."

Keijzer was gedurende een groot deel van de crisis als staatssecretaris namens het CDA verantwoordelijk voor het midden- en kleinbedrijf, dat zwaar geraakt werd door alle beperkingen. Zij werd in september 2021 uit het kabinet gezet nadat zij in een interview afstand had genomen van het coronabeleid.

Zelf had Keijzer naar eigen zeggen weinig inspraak over de maatregelen, die met name voor de horeca, detailhandel en bijvoorbeeld kappers grote gevolgen hadden. Als het ministerie van Economische Zaken al betrokken werd, was dat meestal via minister Eric Wiebes, met wie zij naar eigen zeggen "een goede verstandhouding" had. Zij vond de maatregelen aanvankelijk ook "te billijken", zei zij.