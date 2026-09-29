Kinderen toeslagenouders willen onderzoek naar uithuisplaatsing

DEN HAAG (ANP) - Kinderen die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal en uit huis zijn geplaatst of te maken hebben gekregen met gezinsscheiding, willen dat de Tweede Kamer onafhankelijk onderzoek laat doen naar waarom dit is gebeurd. Dat staat in de brief die toeslagenkinderen en familieleden van wie zij gescheiden zijn, dinsdagmiddag hebben overhandigd aan Tweede Kamerleden. De oproep wordt gesteund door ruim driehonderd toeslagenkinderen.

Door de kindertoeslagaffaire kregen gezinnen te maken met grote financiële problemen. Volgens cijfers van het CBS werden tussen 2015 en 2022 ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst. Eind juni 2022 woonden bijna 650 van hen nog altijd niet thuis. Veel van deze jongeren weten tot op heden niet waarom dit gebeurd is.

Kinderen en jongvolwassenen die de brief ondertekend hebben, willen dat er gekeken wordt naar welke informatie een rol heeft gespeeld in hun individuele uithuisplaatsing en wat de invloed van het toeslagenschandaal was op het opbreken van hun families.