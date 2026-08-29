Kindertelefoon: het moet niet bij excuses voor jeugdzorg blijven

UTRECHT (ANP) - Dat de overheid zaterdag excuses heeft aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en in justitiële jeugdinstellingen hebben gezeten, kan bijdragen aan de erkenning van hun ervaringen. Maar het moet niet blijven bij excuses, zegt directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon. Volgens haar is het belangrijk dat er met de jongeren wordt gewerkt "aan een voor hen passend herstel en aan structurele verbeteringen in de jeugdhulp".

Volgens De Wilde kunnen negatieve ervaringen in de gesloten jeugdzorg "leiden tot gevoelens van angst, machteloosheid en wantrouwen richting hulpverlening". Jongeren vertellen tegen de Kindertelefoon dat ze "terughoudend zijn om open te praten over hun psychische problemen, uit angst voor de consequenties".