Klaver: heel zorgelijk dat Jetten vasthoudt aan breed akkoord

DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver vindt het "heel zorgelijk" dat premier Rob Jetten vasthoudt aan zijn wens voor brede steun voor de kabinetsplannen. Verschillende fracties drongen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen al bij Jetten aan om voor links of rechts te kiezen, maar dat wil de premier nog niet doen.

Volgens Klaver vragen Nederlanders zich af of de premier de leiding neemt en of hij een keuze maakt over welke richting hij op wil met Nederland. Pas daarna kunnen gesprekken plaatsvinden over de details, stelde de PRO-leider.