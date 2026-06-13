DEN BOSCH (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver stelt het kabinet voor de keuze tussen samenwerking met PRO of met JA21. Tijdens een partijcongres in Den Bosch zei de partijleider in een toespraak dat het kabinet moet kiezen tussen progressief en conservatief.

Het minderheidskabinet van premier Rob Jetten kan meerderheden zoeken bij PRO en bij partijen als JA21 en de SGP. Als het aan Klaver ligt, kiest het kabinet echt een kant. "Onze inzet is glashelder. Wij willen dit land progressiever en eerlijker maken."

"Geen afbraak van de sociale zekerheid, maar juist versterking", zei Klaver. Hij stelde in zijn toespraak ook dat hij samen met de vakbonden wil optrekken om de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien. FNV-voorzitter Hans Spekman zei tijdens zijn toespraak op het congres dat de vakbond samen met PRO gaat optrekken tegen plannen van het kabinet.

Toespraak

In de toespraak op het congres waar GroenLinks en PvdA officieel samengingen in PRO, probeerde Klaver het gevoel van een brede volkspartij te verwoorden. Hij zei een aantal keer dat hij wil dat het leven betaalbaar blijft voor "werkende en gewone mensen". Een van de speerpunten van PRO is dat het een brede volkspartij wil worden.

Klaver ging ook in op het fusieproces van de afgelopen jaren. Zo was er binnen de PvdA en GroenLinks nog wel weerstand, "maar zij hebben ondanks hun worsteling, ondanks hun twijfels toch gezegd: ja, we gaan het doen".