DEN HAAG (ANP) - De politie heeft zaterdag van twee wegen in Den Haag klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) verwijderd. Een groep van ongeveer vijftig mensen zet de demonstratie voort bij het Malieveld, ziet een ANP-verslaggever.

Een groep van tussen de tien en twintig demonstranten blokkeerde de A12. Het gaat om het deel van de weg dat door het Haagse Bos loopt. De rijbaan was afgesloten in de richting van Voorburg. Bij de blokkade gebruikte een aantal demonstranten hun eigen auto als blokkademiddel. De politie heeft de demonstranten van de weg gesleept en een aantal auto's verwijderd. Van zeker één demonstrant is het rijbewijs ingevorderd.

Op de Benoordenhoutseweg, een paar honderd meter van de demonstratie op de A12, zat een groep van ongeveer tien XR-demonstranten op de weg. De politie heeft die mensen opgedragen om weg te gaan en een lijnbus in te stappen. Dat hebben de demonstranten gedaan, zag de verslaggever.