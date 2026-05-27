KLM-vlucht Amsterdam tankt in Frans-Guyana om brandstoftekort

PARAMARIBO (ANP) - KLM-vlucht KL714 van Paramaribo naar Amsterdam is dinsdag kort na vertrek vanaf de Johan Adolf Pengel-luchthaven in Suriname niet rechtstreeks naar Schiphol gevlogen, maar eerst uitgeweken naar Frans-Guyana om bij te tanken. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Waterkant.

KLM liet passagiers volgens de nieuwssite in een officieel bericht weten dat de vlucht was gewijzigd, omdat er minder brandstof beschikbaar was. Daardoor moest een korte tussenstop worden gemaakt in Cayenne, waarna de reis naar Amsterdam zou worden voortgezet.

Door de onverwachte stop liep de rechtstreekse verbinding tussen Suriname en Nederland vertraging op.