Komend weekend 's nachts geen treinen rond Amsterdam Centraal

AMSTERDAM (ANP) - Komend weekend rijden er in de nacht van zaterdag op zondag en van zondag op maandag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Overdag rijden op een aantal trajecten van en naar dat station minder treinen, meldt de NS. De beperkingen komen door werkzaamheden van ProRail, dat onder meer nieuwe kabels aanlegt.

Reizigers kunnen 's nachts gebruikmaken van vervangende bussen. Zo rijdt er een bus tussen Amsterdam Centraal en Schiphol, een traject waarop normaal gesproken een nachttrein rijdt. Die trein rijdt komend weekend vanaf Schiphol naar Utrecht Centraal via Amsterdam Bijlmer ArenA.

Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met extra reistijd. Ze krijgen het advies voor vertrek de reisplanner te checken. ProRail zet extra medewerkers in om eventuele drukte op het station in goede banen te leiden. Door de werkzaamheden is er op Amsterdam Centraal namelijk minder ruimte op de perrons en in de reizigerstunnels.