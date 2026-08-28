Koningspaar en Beatrix 'intens bedroefd' door overlijden Harald

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn "intens bedroefd" door het overlijden van de Noorse koning Harald. Dat laten zij weten in een gezamenlijke reactie. "De herinnering aan de bijzondere vriendschap met hem bewaren wij in ons hart."

"Koning Harald diende zijn land met liefde, trots en overtuiging", aldus Willem-Alexander, Máxima en Beatrix. "Onvergetelijk zijn onze gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo en verder noordwaarts. Dankbaar zijn wij voor de manier waarop hij Nederland en de Nederlanders omarmde."

Het koningspaar en Beatrix leven mee met koningin Sonja, de Noorse koninklijke familie en alle Noren. "Koning Harald blijft in onze gedachten als de verpersoonlijking van verbinding en vriendschap. Takk for alt", besluiten ze. Dat is Noors voor 'bedankt voor alles'.

De Nederlandse en Noorse koninklijke families zijn met elkaar bevriend. Zo was Harald peetoom van prins Friso.