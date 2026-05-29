Koopmans: politici wakkerden 'bizarre' bedreigingen aan

DEN HAAG (ANP) - Viroloog Marion Koopmans heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie corona hard uitgehaald naar "bepaalde politici" die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Zij noemde geen namen, maar hekelde met name de complottheorieën rond het coronavirus waarmee zij in verband werd gebracht. Daar deed vooral Forum voor Democratie aan mee.

Koopmans sprak van "ongelooflijke haat, lompheid en seksisme" aan haar adres. Andere leden van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseerde over de coronamaatregelen hadden daar eveneens last van. Maar: "Als vrouw is dat nog eens een keer extra erg." Zij herhaalde meermaals dat zij de bedreigingen "bizar" vond.

"Laat de discussie niet kapen door een kleine groep kwaadwillenden", luidde de oproep van Koopmans aan de politiek. "Dat vraagt toch wel om een bepaalde norm van normering. Hoe weet ik niet, maar ik denk dat dat heel belangrijk is."