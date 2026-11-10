AMSTERDAM (ANP) - Korpschef van de nationale politie Janny Knol ziet geen verband tussen racisme en fataal politiegeweld. "Daar neem ik afstand van", reageerde ze maandagavond op cijfers die de onafhankelijke organisatie Controle Alt Delete (CAD) over het onderwerp presenteerde. Wel ziet zij op dat gebied "structurele problematiek" waar de politie naar haar zeggen hard aan werkt.

Sinds 2016 registreert CAD hoeveel mensen in Nederland overleden bij of vlak na politie-ingrijpen. Volgens die data overlijden er in zulke situaties in Nederland 22 keer zo veel mensen met een migratieachtergrond als mensen zonder migratieachtergrond. Sinds 2016 overleden er volgens CAD in Nederland 142 mensen na politiecontact.

In poppodium Melkweg in Amsterdam faciliteerde CAD maandagavond een gesprek over politiegeweld. Daar spraken onder meer korpschef Janny Knol, OM-topman Rinus Otte, wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam en een jurist van Slachtofferhulp Nederland. In video's spraken nabestaanden van mensen die bij politiecontact overleden.

Knol "loopt niet weg van reflecteren op eigen functioneren" maar wil met de cijfers van CAD geen conclusie trekken over institutioneel racisme bij het handelen van agenten. Knol herkent niet dat agenten bij meldingen of controles acteren op basis van de afkomst van iemand. Desondanks zei ze "niet dat het niet gebeurt" en dat het voorkomt dat agenten op zulk gedrag worden aangesproken en het in gevallen ook leidde tot ontslag.

Otte bracht naar voren dat een agent niet gelijk een dader is wanneer iemand overlijdt na politiecontact. Rechters hebben het laatste woord bij de beoordeling of politiegeweld onrechtmatig is geweest, aldus de topman. "Noodweer of niet, dat is aan de rechter."