DEN HAAG (ANP) - De stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen, geven "perspectief op vergunningverlening" en daarmee op een uitweg uit de stikstofcrisis. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijcken in een advies dat minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) vrijdag met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Als er weer meer ruimte voor vergunningen komt, zal dat een kwestie van "gebied voor gebied" worden.

Als de stikstofuitstoot daalt en overheden tegelijkertijd van alles doen om de natuur te helpen, dan wordt de natuur daar volgens de landsadvocaat "ontegenzeggelijk" beter van. Maar hoeveel beter hangt af van de uitwerking van de maatregelen en beoordelingen door ecologen. Het Planbureau voor de Leefomgeving merkte al op dat de plannen veel vragen van zowel boeren als overheden.

"Ik heb het met genoegen gelezen", zei Van Essen vrijdag na de ministerraad. Hij ziet in het advies een bevestiging van de beloften die hij een paar maanden geleden deed toen hij de plannen presenteerde. Daarin staan veel maatregelen om natuur te herstellen, onder meer uitstootdoelen per boer en zones rond natuurgebieden met minder vee. Nederland gaat weer van het 'stikstofslot', was de belofte in juni.