Leden PRO kiezen voor de sociaaldemocraten in EU-parlement

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Een meerderheid van de leden van Progressief Nederland (PRO) heeft ervoor gekozen dat de partij zich in het Europees Parlement aansluit bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES). Ruim 65 procent stemde voor aansluiting bij de PES, die in het parlement wordt vertegenwoordigd door de fractie S&D.

Eerder was de partij verdeeld over twee partijen: de vier Europarlementariërs van GroenLinks bij de Europese Groene Partij (EGP) en de vier PvdA'ers bij de PES. Nu de partij is gefuseerd, moet ze kiezen bij welke Europese partij ze zich aansluit. De leden van PRO mochten daarover tussen 18 en 25 september hun stem uitbrengen.

De Europarlementariërs mogen hun werk in hun huidige fractie wel voortzetten. Dat zullen ze ook blijven doen, aldus PRO-Europarlementariër Mohammed Chahim. "Wij blijven werken vanuit twee politieke fracties, de Groenen en de S&D, tot de Europese verkiezingen in 2029. Wij blijven als Europarlementariërs van PRO het progressieve geluid dat zo hard nodig is, vol overtuiging laten horen in Europa."