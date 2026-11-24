UTRECHT (ANP) - In een woonwijk in Utrecht is dinsdag een overleden persoon aangetroffen in een vriezer, bevestigt de politie na berichtgeving van RTV Utrecht.

Volgens het lokale medium stond de vriezer al zo'n twee weken voor het huis van een gezin aan de Timmerstraat in de wijk Pijlsweerd. Daar zou de politie ook regelmatig aan de deur hebben gestaan, aldus RTV Utrecht.

De politie heeft de straat afgesloten voor onderzoek. Een woordvoerder kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak en wie er in de vriezer lag.