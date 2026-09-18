Lokkooi met schapen voor wolf mag in gebruik blijven

ARNHEM (ANP) - Onderzoekers van de universiteit van Wageningen (WUR) mogen voorlopig een lokkooi met levende schapen blijven gebruiken om wolven op de Hoge Veluwe te vangen en uit te rusten met een zender. Een handhavingsverzoek van de Faunabescherming om dat met spoed te stoppen is afgewezen door de provincie Gelderland.

Volgens de provincie mag de kooi gebruikt worden op grond van de huidige ontheffing die de WUR heeft voor dierenonderzoek. "De Omgevingswet en de daarbij horende regelgeving bevatten geen verbod op het gebruik van levende dieren als lokmiddel bij het vangen van wolven."

Volgens de Faunabescherming is een vergunning nodig om lokdieren in te zetten. Ook zou eerst de noodzaak daarvan moeten worden aangetoond. Over eenzelfde soort handhavingsverzoek dat dierenrechtenorganisatie Animal Rights deed, is nog geen besluit genomen door de provincie, laat een woordvoerder weten. De Faunabescherming stelt dat de provincie "een juridisch moeras" probeert te creëren en beraadt zich op verdere juridische stappen.

Moeilijk

De WUR werkt samen met de Hoge Veluwe om wolven te zenderen. In ongeveer een jaar tijd is dat bij één wolf gelukt. Het blijkt moeilijker dan gedacht om de roofdieren te vangen, zei een van de onderzoekers recent in universiteitsblad Resource. Het idee achter de lokkooi van ongeveer twintig bij twintig meter groot is dat die dichtvalt zodra de wolf dichtbij de schapen komt die in een andere kooi zitten.

Vervolgens moet een dierenarts de wolf vanaf minder dan 25 meter afstand verdoven met een verdovingspijl. Ook de lokkooi heeft echter nog geen nieuwe gezenderde wolf opgeleverd. "Ze zijn superslim en supervoorzichtig", zei onderzoeker Frank van Langenvelde over het vangen en zenderen van de dieren.