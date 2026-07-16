LTO 'bezorgd' na aankondiging watertekort door ministerie

DEN HAAG (ANP) - Land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen over de droogte in Nederland en dat wordt niet minder nu het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de situatie heeft opgeschaald naar een feitelijk watertekort. Dat zegt Jacco Hoogendam, beleidsadviseur Water en Bodem bij de belangenorganisatie. Door de stap gaat de droogte nog harder ingrijpen bij boeren en tuinders in Nederland, verwacht hij.

De opschaling betekent dat autoriteiten het schaarse water in Nederland via een landelijk vastgestelde volgorde kunnen gaan verdelen, legt Hoogendam uit. De stabiliteit van dijken en de drinkwatervoorziening in ons land worden dan als eerste veiliggesteld. Pas daarna komt er water beschikbaar voor de landbouw.

"De faseverandering wil niet zeggen dat dat nu al aan de orde is", benadrukt Hoogendam. Maar die mogelijkheid is er inmiddels wel. "Het hangt boven de markt."

Boeren en tuinders mogen op verschillende plekken al langer geen water meer uit sloten en beken halen om gewassen te beregenen.