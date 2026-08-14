DEN BOSCH (ANP) - Bij het boerenprotest in Den Bosch hebben de vijf Brabantse pluimveehouders die mogelijk hun vergunning kwijtraken, luid applaus gekregen. Bij het spoeddebat binnen in het provinciehuis namen de ondernemers het woord en riepen ze de provincie onder meer op met hen in gesprek te blijven en hun bedrijf intact te laten. Dat werd buiten door de actievoerders gevolgd op een videoscherm.

Inmiddels zijn er honderden demonstranten aanwezig en blijven er tractoren luid toeterend arriveren. Vooralsnog zijn er een stuk minder mensen dan de circa 2000 actievoerders die belangenclub ZLTO verwachtte.

De politie is zichtbaar aanwezig en loopt rond over het terrein, waar de sfeer rustig en gemoedelijk is. Op een podium dat is opgetrokken op een aanhanger nemen sprekers van organisaties als FDF, Agractie en ZLTO het woord.

De provincie wil de vergunningen van de boeren innemen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De bedrijven liggen vlakbij natuurgebieden. Brabant gaf eerder aan geen andere opties meer te zien.