Man (43) uit Naarden verdachte van steekpartij bij Amsterdam CS

AMSTERDAM (ANP) - Degene die ervan wordt verdacht zaterdagavond drie mannen te hebben gestoken bij station Amsterdam Centraal, is een 43-jarige man en hij komt uit Naarden. De drie raakten gewond en twee van hen moesten kort voor behandeling naar het ziekenhuis. De verdachte raakte ook gewond en ligt zondag als enige nog in het ziekenhuis, aldus de politie.

Aan het steekincident rond 19.30 uur ging volgens de politie een vechtpartij vooraf. Daarbij raakte de aangehouden verdachte gewond. Over de identiteit van de drie andere mannen en of die de man uit Naarden kenden, deelt de politie geen informatie.

Wat de omstandigheden waren die leidden tot het gevecht en de latere steekpartij, weet de politie nog niet. Meerdere mensen waren getuige van het incident aan De Ruijterkade, aan de achterkant van het station. Ook circuleren er beelden op sociale media. De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.