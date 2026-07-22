Man opgepakt na fataal schietincident nabij Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN (ANP) - Er is een man als verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident dinsdagavond nabij de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Dat meldt de politie. De omgeving is woensdagochtend nog steeds afgezet voor forensisch onderzoek.

Dinsdag rond 22.00 uur vond een schietincident plaats aan de Graafseweg, ter hoogte van de Stijn Buysstraat. Dat is vlakbij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Aan het slachtoffer werd ter plaatse eerste hulp verleend, maar hij overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie meldde dinsdagavond geen link te zien tussen de schietpartij en de Vierdaagsefeesten.