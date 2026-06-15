Massaal toiletgebruik tijdens extra pauzes Nederlands elftal

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders gingen massaal naar het toilet tijdens de extra drinkpauzes tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Dat blijkt uit cijfers van waterleverancier Vitens. Traditioneel waren de rust en het einde van de wedstrijd ook momenten dat de vraag naar drinkwater verder toenam.

Toen de wedstrijd begon, daalde de drinkwatervraag ongeveer 17 procent, aldus een woordvoerder van de drinkwaterleverancier. Daarna kwam er een eerste piek in het gebruik rond 22.20 uur, exact op het moment dat een extra pauze was ingelast. Het waterverbruik steeg met 10 procent, volgens Vitens een duidelijk gevolg van plaspauzes. In de tweede helft was de 'hydration break' goed voor een stijging van bijna 10 procent.

De grootste piek tijdens de wedstrijd was in de rust. Toen steeg de vraag naar drinkwater ongeveer 33 procent. Tot slot blijkt uit de data dat veel mensen het toch nog de hele wedstrijd ophouden. Gelijk na de wedstrijd was de vraag naar water 40 procent groter dan normaal.