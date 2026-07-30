Matrixborden in het noordoosten niet te bedienen door storing

UTRECHT (ANP) - Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn de matrixborden in het noordoosten van Nederland niet te bedienen. Daardoor kan de wegbeheerder tijdelijk geen rode kruizen plaatsen of verwijderen. Ook spitsstroken kunnen erdoor niet open en aangepaste snelheden kunnen niet worden weergegeven.

Het gaat om de matrixborden in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel.

Een woordvoerder laat weten dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Rijkswaterstaat roept weggebruikers in de tussentijd op extra alert te zijn.