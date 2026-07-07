DEN HAAG (ANP) - In verschillende regio's als Zeeland en Limburg daalt het aantal mbo-studenten en om het onderwijs overal goed te houden grijpt het kabinet in. Mbo's waar door veranderingen in de bevolking steeds minder nieuwe studenten zich aanmelden, gaan meer geld krijgen ten koste van andere mbo's. Dat meldt onderwijsminister Rianne Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. De andere verdeling van het geld gaat in 2029 in.

Het bedrag dat een mbo-instelling momenteel krijgt, hangt grotendeels af van studentenaantallen. Door meer geld voor mbo-opleidingen die door dalende studentenaantallen in de problemen komen, moeten andere scholen inleveren, want Letschert stelt niet meer geld beschikbaar. Drie scholen gaan er 4 procent op achteruit; bij de rest is dat percentage lager. In totaal krijgen 41 instellingen minder geld als de nieuwe verdeling er komt.

In het voorstel van de minister staat ook dat alle mbo-instellingen een vast basisbedrag krijgen, dat onderling wel verschilt. Dat moet zorgen voor stabiliteit en minder concurrentie tussen instellingen.