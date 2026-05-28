Meer mensen verslaafd aan online gokken en designerdrugs

HOUTEN (ANP) - Een groeiend aantal mensen raakt verslaafd aan online gokken en designerdrugs. Dat komt naar voren uit de jongste cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), dat trends in de verslavingszorg monitort.

Het aantal behandelde patiënten vanwege het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC steeg van 709 in 2024 naar 946 vorig jaar. Dat is een stijging van 33 procent. Ook het aantal mensen met een ketamineverslaving steeg met ruim honderd mensen.

Ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem, een stijging van 13 procent die vooral veroorzaakt wordt door online gokken. Ongeveer de helft van hen is nieuw in de verslavingszorg.

Verslavingszorg

Uit het LADIS komt verder naar voren dat met de 68.000 mensen die in 2025 zijn behandeld de verslavingszorg in zijn totaliteit ongeveer gelijk is gebleven. De meeste mensen kampten met een alcohol- of cannabisverslaving, die vaak ook nog met een andere verslaving wordt gecombineerd. Alcohol is onder ouderen populair, terwijl jongeren vaker verslaafd zijn aan cannabis.

Gerard Niemeijer van koepelorganisaties Verslavingskunde Nederland en de Nederlandse ggz benadrukt dat de verslavingsproblematiek groter is dan deze cijfers laten zien. "Dat komt omdat het gemiddeld zeven jaar duurt voordat mensen hulp zoeken. Bij een alcoholverslaving zien we bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd dat iemand hulp zoekt 46 jaar is. Terwijl we ook weten dat de ontwikkeling van zo'n verslaving een lange aanlooptijd heeft."

Niemeijer zegt dat de problematiek in de verslavingszorg zwaarder wordt. Hij pleit voor meer preventiemaatregelen door de overheid en ook voor een totaalverbod op gokreclames.