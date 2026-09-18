Meerdere aanhoudingen bij protest tegen azc in Opheusden

OPHEUSDEN (ANP) - Bij een protest donderdagavond tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Neder-Betuwe heeft de politie meer dan tien mensen aangehouden. Een woordvoerder kon nog geen exact getal geven. De raadsleden die sinds het aflopen van hun vergadering over het asielvraagstuk in het gemeentehuis verbleven, kunnen het gebouw weer uit, zegt hij. "De rust is grotendeels teruggekeerd."

Er ontstond in de loop van de avond een grimmige sfeer bij het protest, waarbij met zwaar vuurwerk werd gegooid. Ook werd de politie bekogeld. Daarom werd besloten de Mobiele Eenheid in te zetten. Om 23.40 uur is de politie nog aanwezig in Opheusden, waar het gemeentehuis staat, zegt de woordvoerder.