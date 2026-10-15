LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Meerdere aanhoudingen in Floradorp, onrust houdt aan

16 okt , 1:24Landelijk
anp161026003 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
AMSTERDAM (ANP) - Het is nog altijd onrustig in Floradorp, een wijk in Amsterdam-Noord. De politie is daar sinds donderdagmiddag in en rond de Sneeuwbalweg aanwezig, omdat bewoners branden stichten op straat en de politie bekogelen. Rond 23.30 uur had de politie vijf mensen aangehouden voor verstoring van de openbare orde en openlijke geweldpleging. Vier van hen zijn minderjarig.
Woensdag werd de Mobiele Eenheid ook al ingezet in de wijk. Bewoners van Floradorp zijn boos dat hun voorgestelde plan, dat het traditionele vreugdevuur op oudjaarsavond moet vervangen, is afgewezen door de gemeente. Volgens de brandweer kan de brandveiligheid niet gegarandeerd worden.
Met name jongeren staken pallets in brand, blokkeren wegen en gooien voorwerpen zoals bierflesjes, stenen en vuurwerk naar de politie. De politie was donderdag vanaf 15.00 uur aanwezig, maar werd kort voor 23.30 uur nog bekogeld.
loading

Loading