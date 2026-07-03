DEN HAAG (ANP) - Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vooruitlopend op hun verhoor en soms ook daarna. "Onacceptabel", vindt commissievoorzitter Daan de Kort. "Onze tolerantie voor dit verwerpelijke gedrag is nul en we zijn in contact met politie en beveiliging hierover." De woordvoerder van de commissie kan niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf.

Om wie het gaat, is niet bekend. Nienke Luijckx, oud-voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, zei tijdens haar verhoor dat het in aanloop daarnaartoe weer onrustig was rond haar als persoon. Tijdens de pandemie werd zij ook bedreigd, veelal door docenten. Verschillende coronagetuigen spraken tijdens hun verhoren geëmotioneerd over bedreigingen uit die periode.

"Intimidatie, agressie of fysieke dreiging richting deze getuigen overschrijdt niet alleen iedere fatsoensnorm in onze democratie, maar raakt ook aan het werk van de commissie", stelt De Kort. "Getuigen moeten in alle vrijheid en veiligheid kunnen verklaren tijdens hun verhoor door de commissie. Bedreigingen, die nooit een plaats hebben in onze rechtsstaat, horen daar niet bij. Het is een schande als je mensen zo onder druk wil zetten. Laat de daders zich schamen."