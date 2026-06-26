Meeste geld stikstofaanpak naar zone-aanpak en natuurherstel

DEN HAAG (ANP) - Het meeste geld uit de pot van 20 miljard euro voor de stikstofaanpak gaat naar de aanpak rondom natuurgebieden. Daar legt landbouwminister Jaimi van Essen (D66) 9 miljard euro voor klaar. Er is 2,2 miljard euro voor het herstellen van natuur. Van Essen trekt 2,75 miljard euro uit voor boeren die vrijwillig stoppen.

Industrie en verkeer verdelen samen 250 miljoen euro om aan de stikstofdoelen te voldoen. Verder is er ook geld voor innovatie (2 miljard euro), agrarisch natuurbeheer (1,2 miljard) en het verbeteren van de waterkwaliteit (1,25 miljard euro).

Het geld wordt de komende jaren tot en met 2035 uitgegeven. Voor natuurherstel en natuurbeheer is jaarlijks 200 miljoen en 165 miljoen in de begroting van het Rijk opgenomen.