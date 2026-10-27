Mensen met laag inkomen sporten minder, ziet CBS

DEN HAAG (ANP) - Vooral mensen met een laag inkomen sporten minder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek. Tegelijkertijd ziet het statistiekbureau dat het verschil met de hogere inkomens groeit.

Van alle mensen die het minst te besteden hebben, sportte bijna twee derde in 2024 minstens een keer dat jaar. Tien jaar eerder, in 2014, was dat nog zo'n 72 procent. Het CBS ziet daarnaast dat mensen met de hoogste inkomens juist iets meer zijn gaan sporten. Onder de rijkste mensen nam het aantal dat sportte toe van 88 procent in 2014 tot 89 procent tien jaar later.

Bijna zeven op de tien mensen met een laag inkomen geven aan dat ze de kosten om te sporten te hoog vinden. Daarnaast zegt een derde niet genoeg geld te hebben voor sport na het betalen van de vaste lasten. Bij mensen met een hoog inkomen vindt minder dan de helft sporten te duur en slechts 6 procent zegt geen geld over te hebben voor sport.

Ondersteuning

Mensen met een laag inkomen kunnen financiële ondersteuning voor sportkosten krijgen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur regelt dit bijvoorbeeld voor jongeren. Zo kennen zij subsidie toe voor onder meer contributie en sportkleding. Het fonds kreeg de afgelopen jaren ongeveer 87.000 aanvragen per jaar binnen. Sinds vijf jaar bestaat eenzelfde initiatief voor volwassenen, dat vorig jaar zo'n 22.000 aanvragen ontving.

Volgens het Jeugdfonds Sport & Cultuur zou sport voor iedereen toegankelijk moeten zijn. "Als financiële mogelijkheden bepalender worden voor de vraag of iemand kan sporten, heeft niet iedereen dezelfde kansen dit te doen." Het fonds voegt toe dat sport een kans is voor jongeren om zich op meerdere vlakken te ontwikkelen: "Als zij om redenen van geld niet kunnen deelnemen, missen zij die ervaring." Om te zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met lagere inkomens kunnen sporten, is het volgens het fonds belangrijk dat de financiële hulpmiddelen goed vindbaar en bereikbaar zijn.