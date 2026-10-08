DEN HAAG (ANP) - De overheden die betrokken zijn bij de Rotterdamse haven hebben een plan gemaakt waarmee ze verwachten begin volgend jaar weer vergunningen te kunnen verlenen aan havenbedrijven. Ze nemen maatregelen om vier Natura 2000-gebieden rond het westelijk havengebied te verbeteren. Het kabinet heeft hiervoor vorig jaar al 50 miljoen euro gereserveerd. Zo moet de populatie konijnen in de duinen flink omhoog, omdat die dieren daar volgens experts voor de benodigde "dynamiek" zorgen.

Al bijna twee jaar ligt de vergunningverlening zo goed als stil door een uitspraak van de Raad van State over het 'schuiven' met stikstofruimte. "Bij heel veel bedrijven viel daardoor het fundament onder investeringsbeslissingen weg", aldus Jacco Vonhof, sinds kort voorzitter van de vereniging van Rotterdamse havenondernemers (Deltalinqs). "Dat gaf veel onzekerheid, vooral op buitenlandse hoofdkantoren. Ik denk dat er een zucht van verlichting door veel boardrooms gaat nu we dit plan presenteren." Vonhof verwacht dat "enkele tientallen" projecten, vooral rond de energietransitie, straks weer in aanmerking komen voor een vergunning.

Drie ministeries, de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben specifiek voor dit gebied een pakket aan maatregelen opgesteld. Het kabinet beslist donderdag over de bijdrage van 50 miljoen euro.

Dat geld is bedoeld om de natuur te versterken. Onder meer door invasieve planten als de Japanse duizendknoop weg te halen, ruimte te maken voor water en extra natuur te creëren. Meer konijnen en Schotse hooglanders zijn ook welkom in de duinen. Konijnen zorgen voor de verstuiving van kalkrijk zand, wat goed is voor bepaalde planten. Naar betere spreiding van recreatie volgt nog een onderzoek.