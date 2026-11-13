REDMOND (ANP) - Microsoft zegt vooruitgang te boeken bij het herstellen van diensten rondom het softwarepakket Microsoft 365, dat is getroffen door een wereldwijde storing. Die technische problemen legden onder andere e-maildienst Outlook, vergaderdienst Teams en AI-hulp Copilot voor veel gebruikers plat.

Microsoft zegt nu herstelacties voor delen van "geraakte infrastructuur" in Azië-Pacific te hebben voltooid, maar nog bezig te zijn met infrastructuur in andere regio's. Eerder zei het concern dat een belangrijk proces op bepaalde servers overvraagd werd, wat voor uitval zou hebben gezorgd. Volgens het bedrijf zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat kwaadwillenden de storing hebben veroorzaakt.

Wereldwijd zijn de gevolgen merkbaar. In Nederland kampen universiteiten, gemeenten en regionale omroepen met uitval van de softwarediensten. Beursuitbater Euronext vraagt beursgenoteerde bedrijven te bellen in plaats van te e-mailen als ze informatie willen doorgeven. In het Verenigd Koninkrijk heeft de storing "ernstige gevolgen" voor de gezondheidszorg, zei vakbond GMB Union.