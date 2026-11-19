DEN HAAG (ANP) - Minder dan een op de vijf chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die ondanks het verbod over de Merwedebrug reden, hebben daarvoor een boete gekregen. Sinds half juli zijn 5500 boetes uitgedeeld, terwijl 32.000 overtredingen zijn opgemerkt, schrijft minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) aan de Tweede Kamer.

In juli meldde Rijkswaterstaat dat de boogconstructie van de brug bij Gorinchem minder sterk is dan gedacht. Vrachtverkeer en touringcars mogen er sindsdien niet meer overheen, lijnbussen nog wel. Op overtredingen staat een boete van 500 euro.

Dat zoveel zware voertuigen die het verbod overtreden niet zijn beboet, komt volgens een woordvoerder van de minister grotendeels doordat dat moeilijker is bij voertuigen uit het buitenland. "Overtredingen van voertuigen uit veel Europese landen kunnen via camerahandhaving momenteel nog niet worden beboet", schrijft de woordvoerder. Sinds 1 september is dat wel mogelijk geworden voor kentekens uit België, Duitsland en Zwitserland.

Sinds begin augustus is het aantal zware voertuigen dat over de brug rijdt, gedaald tot rond de vijfhonderd per dag. Daarmee "wordt de situatie op dit moment als voldoende veilig beschouwd", aldus Karremans. Daarbij helpt het ook dat de asfaltlaag lichter is gemaakt. Hoe dan ook blijft het verbod volgens de minister nodig.