Minister begrijpt dat afsluiting Merwedebrug fikse tegenvaller is

DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) begrijpt dat de tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem een "flinke tegenvaller" voor de transportsector is. Hij hoopt snel meer te kunnen zeggen over hoe het verdergaat, laat hij in een reactie weten.

Er wordt nu gekeken welke maatregelen nodig zijn om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken tot de nieuwe brug er is in 2031, aldus de bewindsman. "We willen zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over het vervolg." De veiligheid van de weggebruikers staat volgens hem voorop.

De Merwedebrug in de A27 werd zaterdag aan het eind van de middag voor het vrachtverkeer afgesloten omdat de boogconstructie niet veilig is. Vrachtauto's moeten omrijden en maken zo meer kosten. Overigens rijden maandag nog gewoon vrachtwagens over de brug, blijkt uit beelden van de webcam van Rijkswaterstaat bij de brug.