DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Stientje van Veldhoven noemt het "teleurstellend" dat de klimaattop in Antalya geen slotverklaring heeft opgeleverd. "Europa heeft tot het laatste moment constructief meegewerkt, maar er was te weinig balans en ambitie in de consensus", constateert Van Veldhoven.

De minister voegt toe dat adaptatie alleen niet genoeg is, en dat het tegengaan van klimaatverandering centraal moet staan. "In het voorstel zit onvoldoende rekenschap van het belang van klimaatwetenschap en er is te veel focus op koolstofopvang- en opslag en te weinig op het uitfaseren van fossiele brandstoffen", aldus Van Veldhoven. "De EU en Nederland willen niet achteruitgaan op eerder gemaakte afspraken."

Toch ziet de minister dat er ook "belangrijke stappen" zijn gezet op de top. Zo noemt ze het streven naar meer elektrificatie, 35 procent in 2035, "een sterk signaal naar de markt". Financiële instellingen en bedrijven zullen zich daardoor gesteund voelen om verder te investeren in groene energie, verwacht de minister. "De klimaattop is ook een kweekvijver en samenkomst van initiatieven die buiten het onderhandelingsproces lopen. En daar gebeurt enorm veel." Ze wijst bijvoorbeeld op de ruim dertig landen die bezig zijn een 'routekaart' op te stellen voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen of die een dergelijke kaart al hebben.

Van Veldhoven was zelf ook enkele dagen aanwezig op de top in de Turkse stad. Ze arriveerde later dan gepland vanwege de crisis in de coalitie die was ontstaan rond het belastingplan. Premier Rob Jetten zegde zijn bezoek aan de top helemaal af.