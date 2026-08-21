LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Na aardbeving 49 meldingen van schade, waarvan 16 uit gebied

21 aug , 14:32Landelijk
anp210826133 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
GRONINGEN (ANP) - Na de aardbeving van vrijdagochtend bij het Groningse dorp Zandeweer hebben 49 mensen schade doorgegeven. Daarvan kwamen er zestien uit het gebied rond het epicentrum, waar de trilling schade zou kunnen hebben veroorzaakt, meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij twee meldingen ging het om een situatie die "mogelijk acuut onveilig" was.
Het instituut houdt er rekening mee dat er woningeigenaren zijn die nieuwe schade hebben gemeld terwijl hun schade eerder al definitief was afgehandeld. Zij krijgen bericht van het instituut.
De aardbeving van vrijdag was de zwaarste sinds maart. Toen was er een trilling van 3,0 in de buurt van Assen. Toen kwamen er ongeveer 2000 schademeldingen.
loading

Loading