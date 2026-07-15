Na jaren van daling meer woninginbraken in eerste helft van 2026

DEN HAAG (ANP) - Voor het eerst in jaren wordt er vaker ingebroken bij woningen. De politie registreerde in de eerste helft van dit jaar zo'n 10.000 inbraken, iets meer dan de 9800 gevallen in dezelfde periode vorig jaar.

Voor de coronapandemie nam het aantal woninginbraken jarenlang af. Alleen in 2022, na een historisch dieptepunt het jaar ervoor, steeg het aantal inbraken.

In meer dan de helft van de provincies werd vaker ingebroken, waaronder in Noord-Holland, Zuid-Holland en Drenthe. De sterkste stijging in absolute zin vond plaats in de Gelderse gemeente Nijmegen. In de eerste zes maanden van 2025 sloegen inbrekers daar zo'n 100 keer toe, tegenover 150 keer in diezelfde periode dit jaar. Opvallend zijn de afnames in Flevoland en Limburg. Zo daalde het aantal inbraken in Flevoland met bijna een kwart. Dit kwam vooral door een sterke daling in Almere.

Het ANP heeft de politie om een verklaring gevraagd voor de toename van het aantal woninginbraken.