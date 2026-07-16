Nationaal Hitteplan vervalt vrijdag, koeler weer op komst

BILTHOVEN (ANP) - Het Nationale Hitteplan is vanaf vrijdag niet meer van kracht, meldt het RIVM. Sinds zaterdag geldt er vanuit het KNMI een code geel vanwege de hitte voor zeven provincies in Midden- en Zuid-Nederland. Die vervalt op donderdag om 20.00 uur.

Het KNMI verwacht voor de komende dagen koeler weer, met maximumtemperaturen van rond de 22 graden Celsius. Ondanks enkele buien zullen de droge omstandigheden aanhouden, volgens een KNMI-woordvoerder.

Het Nationaal Hitteplan is erop gericht om verzorgers van kwetsbare groepen bewust te maken van de hitte. Het RIVM raadt aan op hete dagen genoeg te drinken, ruimtes koel te houden en tijdens de warmste uren van de dag binnen te blijven.