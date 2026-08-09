OSS (ANP) - In natuurgebied Herpenduin, in de Noord-Brabantse gemeente Oss, woedt zondagochtend een natuurbrand. De brandweer is met veel voertuigen, onder meer waterwagens, aanwezig. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio gaat het om een gebied van 100 bij 150 meter.

Er komt veel laaghangende rook vrij die in de richting van Berghem en Oss trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben de ramen en deuren te sluiten.

Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.