LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Natuurbrand in Herperduin bij Oss, veel brandweer aanwezig

09 aug , 7:19Landelijk
anp090826031 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
OSS (ANP) - In natuurgebied Herpenduin, in de Noord-Brabantse gemeente Oss, woedt zondagochtend een natuurbrand. De brandweer is met veel voertuigen, onder meer waterwagens, aanwezig. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio gaat het om een gebied van 100 bij 150 meter.
Er komt veel laaghangende rook vrij die in de richting van Berghem en Oss trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben de ramen en deuren te sluiten.
Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
loading

Loading