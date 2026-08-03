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Natuurbranden in duinen bij Overveen en Goedereede

03 aug , 20:27Landelijk
anp030826155 1
ANP
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OVERVEEN (ANP) - In de duinen van de Noord-Hollandse plaats Overveen woedt maandagavond een brand. Daarom is uit voorzorg een deel van een camping ontruimd. De brandweer is bezig met nablussen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.
In het duingebied van het Zuid-Hollandse Goedereede is ook brand uitgebroken. De veiligheidsregio meldt dat de brand zich snel uitbreidt en dat daardoor veel mensen en materiaal worden ingezet.
Zondagavond woedde er een duinbrand in de Zuid-Hollandse plaats Katwijk. Daar is ongeveer 10 vierkante meter natuur verbrand.
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