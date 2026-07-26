NCTV wacht meer info uit Duitsland over aanslag Berlijn af

DEN HAAG (ANP) - De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wacht voor verdere duiding van de aanslag in Berlijn nadere informatie uit Duitsland af. De NCTV spreekt in een verklaring van een "vreselijke gebeurtenis" en leeft mee met slachtoffers en nabestaanden. "Waar de Pride staat voor tolerantie en vrijheid, eindigt deze in chaos en verdriet."

Het dreigingsbeeld is onlangs opnieuw vastgesteld op niveau 4, op een schaal van 5. Daarmee blijft het op hetzelfde niveau als een halfjaar geleden. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. "Op specifieke locaties kunnen zichtbare en onzichtbare maatregelen worden genomen naar aanleiding van het dreigingsniveau."

De NCTV stelt dat alertheid geboden is en vraagt iedereen altijd attent te zijn op verdachte situaties. Binnen de rijksoverheid is de NCTV verantwoordelijk voor onder meer terrorismebestrijding, crisisbeheersing en nationale veiligheid.