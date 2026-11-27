DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat is niet verplicht om inwoners van de Gazastrook te helpen om naar Nederland af te reizen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald in een kort geding.

De zaak was aangespannen door 111 Palestijnen. Zij hadden een voorlopige verblijfsvergunning gekregen en mogen dus naar Nederland komen. Maar die verblijfsvergunning kunnen ze alleen zelf afhalen bij de Nederlandse ambassade in Jordanië. De reis daarnaartoe is heel lastig, klaagden ze. Daarom willen ze dat Nederland helpt, als consulaire bijstand.

Volgens de voorzieningenrechter is er geen recht op consulaire bijstand, en is het aan de politiek om te beslissen of de Gazanen hulp krijgen.

Sommige verblijfsvergunningen zijn inmiddels al verlopen, zonder dat deze mensen ooit in Nederland zijn geweest. Zij wilden dat de rechter de staat opdracht zou geven om hun nieuwe aanvragen zo snel mogelijk te behandelen, maar ook die eis is afgewezen. De voorzieningenrechter zegt dat ze daarvoor bij de bestuursrechter moeten zijn.