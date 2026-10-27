Nederland toch niet op songfestival, NPO trekt zich terug

HILVERSUM (NPO) - Nederland doet volgend jaar toch niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De NPO heeft besloten zich terug te trekken nadat er in de afgelopen weken kritiek ontstond bij de ledenomroepen en NPO-medewerkers.

Eind september maakte de NPO bekend dat Nederland na een jaar afwezigheid weer terugkeerde op het muziekevenement. Die beslissing volgde nadat AVROTROS eind augustus de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de Nederlandse deelname teruggaf aan de NPO. De omroep, die al jaren het songfestival onder zijn hoede had, zag onvoldoende aanknopingspunten om weer deel te nemen, met name vanwege de aanwezigheid van Israël en de voortdurende oorlog in Gaza. De NPO stapte daar echter overheen en wilde met een deelname juist zorgen voor verbinding.