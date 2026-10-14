ANTWERPEN (ANP) - Een 22-jarige Nederlander zit vast in België voor mogelijke betrokkenheid bij een aanslag in Deurne bij Antwerpen. De man zou op 5 november vorig jaar even voor middernacht een brandbom tegen de voordeur van een woning in de Bosselaersstraat hebben gegooid.

De bewoners wisten het vuur zelf te doven. Nadien troffen agenten een plastic fles met een brandversnellende stof aan op een bestelwagen die voor de woning stond geparkeerd. De verdachte kon door de politie worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed.

De man werd op 6 oktober overgeleverd aan België, meldt het Belgische Openbaar Ministerie woensdag.