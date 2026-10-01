DEN HAAG (ANP) - De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelisse op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker.

"Ze trok iedereen in haar compleet eigen wereld", kopt NRC, waarvoor Cornelisse jarenlang een wekelijkse column schreef. De Volkskrant kiest voor een vergelijkbare foto, die de hele voorpagina beslaat, en deelt daarbij de eerste column die Cornelisse in 2018 voor het dagblad schreef. Beide kranten besteden meerdere pagina's aan het overlijden van de schrijfster.

Trouw spreekt op de cover van een "unieke observator van onze taal". Verder staat Cornelisse op de voorpagina's van Het Parool en De Telegraaf. "Paulien Cornelisse raakte miljoenen mensen met taal en humor", schrijft laatstgenoemde bovenaan de pagina. Ook het AD heeft de schrijfster op de cover. "Droogkomische duizendpoot ingehaald door de dood", staat erbij.

Naast haar columns, boeken en theatershows genoot Cornelisse ook bekendheid op televisie. In 2025 volgde ze Maarten van Rossem op als jurylid in het populaire KRO-NCRV-programma De Slimste Mens. Een jaar eerder had Cornelisse bekendgemaakt dat ze ziek was.