DEN HAAG (ANP) - Achttien gemeenten moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink, omdat hij vindt dat ze te weinig doen om genoeg asielzoekers op te vangen. Ze komen onder "actief toezicht" te staan. Dat gold al voor 24 andere gemeenten.

De achttien gemeenten zijn Beek, Beesel, Boekel, Culemborg, Diemen, Eersel, Gulpen-Wittem, Halderberge, Hattem, Heemskerk, Houten, Kerkrade, Maasdriel, Rhenen, Staphorst, Uitgeest, Wijk bij Duurstede en Zoeterwoude. De minister van Asiel en Migratie heeft het overzicht maandag naar buiten gebracht. Culemborg, Houten, Kerkrade en Maasdriel hadden vorige week al bekendgemaakt dat ze op de lijst staan.

Op grond van de spreidingswet moeten alle gemeenten een vastgesteld aantal asielzoekers opvangen. Wanneer een gemeente ook na "actief toezicht" nog niet genoeg asielzoekers opvangt, kan de overheid buiten de gemeente om een opvang regelen. Dat heet een indeplaatsstelling. Dit is de zwaarste maatregel die CDA'er Van den Brink kan nemen.