DEN HAAG (ANP) - Ondanks de ernstige droogte is van een officiële landelijke crisis nog geen sprake. Het Managementteam Watertekorten (MTW) oordeelde donderdag dat die stap nog niet nodig is, en dat er nu geen nieuwe grootschalige maatregelen komen.

Wel is er een landelijk watertekort, het op één na hoogste niveau in het landelijke stappenplan bij droogte. Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) kan zelf een crisis uitroepen en de regie daarmee meer naar het landelijke niveau trekken. Die stap is pas aan de orde als "maatschappelijke ontwrichting" dreigt, zei hij tegen het ANP. Als voorbeelden van zulke ontwrichting noemde hij problemen met de drinkwater- of energievoorziening. "Daar zitten we nu nog niet."

De neerslag die komende week wordt verwacht, doet nauwelijks iets tegen de droogte, meldde Karremans' ministerie na het overleg van het MTW. "Eerst moet de bodem weer vocht opnemen, daarna kunnen ook de grondwaterstanden en de watervoorraden zich herstellen. Daar is een langere periode met veel neerslag voor nodig."

'Geen goed teken'

Karremans was donderdag op werkbezoek bij een dijk aan de zuidkant van Den Haag die door de droogte kampt met forse scheuren. "Dat is geen goed teken", reageerde de VVD-minister.

In 2003, de laatste keer dat er een landelijke crisis vanwege droogte was, brak een dijk in het Utrechtse Wilnis. Karremans: "Sindsdien hebben we veel geïnvesteerd om beter om te gaan met dit soort situaties."

Ook de dijk waar Karremans op stond, kan door de droogte minder stabiel worden. Keuzes om het schaarse water te verdelen zijn erop gericht om een grote breuk zoals in 2003 te voorkomen, zei de minister. "Alle maatregelen die pijnlijk zijn voor de binnenvaart, industrie of boeren, die doen we zodat deze dijk blijft staan."