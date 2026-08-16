OOSTERHOUT (ANP) - Nog niet alle bewoners van een appartementencomplex in Oosterhout kunnen na een brand terug naar huis. De brand in het pand aan de Koning Willem-Alexanderlaan woedde in de nacht van zaterdag op zondag.

De bewoners moesten door de brand hun huis uit en zijn opgevangen door de gemeente. De brand brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van de vierde tot en met de zesde etage kunnen nog niet terug en krijgen van de Noord-Brabantse gemeente een hotelovernachting aangeboden. Mensen die daaronder wonen, mogen hun huis weer in, laat de gemeente weten.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.