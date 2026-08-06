SPIJKENISSE (ANP) - Om de grootste zoetwaterbuffer in West-Nederland op peil te houden, zet Waterschap Hollandse Delta noodpompen neer bij Heenvliet op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Het is de bedoeling dat binnen enkele dagen 10.000 liter water per seconde vanuit het Kanaal door Voorne over een dijk richting het Brielse Meer wordt gepompt. Onder meer het naburige waterschap Delfland en industriële bedrijven in de Rotterdamse haven zijn afhankelijk van zoet water uit het Brielse Meer.

Hollandse Delta voedt die belangrijke buffer normaal gesproken vanuit het Spui, een getijdenrivier tussen de Oude Maas en het Haringvliet. Door het oprukkende zoute zeewater verwacht het waterschap binnen enkele dagen geen water meer uit het Spui te kunnen halen.

"Zoet en zout water komen hier samen, het is een soort handje drukken", zegt waterschapsbestuurder Piet van der Eijk. "Als er te weinig zoet water uit de rivieren komt, kan je het zoute zeewater niet meer tegenhouden. De Oude Maas is al te verzilt geraakt en dat zoute water trekt nu ook het Spui op, wat een gevaar is voor het Brielse Meer."

Zo'n vijftien bedrijven in de Europoort, een deel van de Rotterdamse haven, zijn voor hun productieproces afhankelijk van water uit het Brielse Meer. "Hun installaties kunnen absoluut geen zout water verdragen", aldus Van der Eijk. "En Delfland haalt via een kilometerslange buis onder de Nieuwe Waterweg door 4 kuub water per seconde uit het Brielse Meer. We voelen de verantwoordelijkheid om het maximale te doen zodat ze dat kunnen blijven doen, want in Delfland is het al crisis." Dat Zuid-Hollandse waterschap heeft voor het eerst een onttrekkingsverbod ingesteld, wat betekent dat onder meer tuinders geen water meer uit de sloten mogen halen.