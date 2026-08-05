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Noodverordening om brand Venray nog zeker tot donderdagochtend

05 aug , 21:38Landelijk
anp050826203 1
ANP
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VENRAY (ANP) - De noodverordening die de gemeente Venray dinsdag heeft ingesteld vanwege de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen blijft tot zeker donderdag 10.00 uur van kracht. Dat laat een woordvoerder van de Noord-Limburgse gemeente weten.
De noodverordening houdt in dat het gebied rond het getroffen natuurgebied is afgesloten, onder meer om hulpdiensten de ruimte te geven. "De campinggasten en aanwonenden hebben een ontheffing en mogen (fasegewijs) terug", aldus de woordvoerder. Daarmee wordt gedoeld op camping De Oude Barrier, die vlak bij het getroffen natuurgebied ligt en die maandag werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling.
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