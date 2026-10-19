Noorden vraagt JA21 af te zien van wet over openhouden gasputten

GRONINGEN (ANP) - Groningen en Noord-Drenthe roepen JA21 op het initiatiefwetsvoorstel om delen van het Groningenveld te behouden als gasreserve niet in te dienen. De regio wijst erop dat het voorstel haaks staat op de eerdere belofte van Den Haag om het Groningenveld definitief te sluiten.

Groningen en Noord-Drenthe stellen dat juist die belofte de eerste maatregel is van Nij Begun, het programma voor sociaal en economisch herstel na de gaswinning. De regio benadrukt dat ruim twee jaar na het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld veel mensen nog altijd te maken hebben met de gevolgen ervan en dat dit nog tientallen jaren zo blijft.

"Met het sluiten van het Groningenveld kwam eindelijk de belofte dat de bron van onveiligheid, schade en onzekerheid zou verdwijnen. Die zekerheid is de basis voor het herstel van Groningen", zegt de Groningse gedeputeerde Susan Top namens de regionale overheden. "Door putten open te houden en nieuwe gaswinning mogelijk te maken, zet dit voorstel die zekerheid weer onder druk."

Belang

De regio onderstreept het belang van een betrouwbare energievoorziening. "Maar tegelijkertijd heeft de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen pijnlijk blootgelegd wat er gebeurt als nationale economische en energiebelangen zwaarder wegen dan de veiligheid van inwoners."

Partijleider Joost Eerdmans van JA21 zei eerder dat zijn partij niet inzet op het opendraaien van de gaskraan, maar dat de aardgasvoorraad in Groningen behouden moet blijven als strategische reserve. Het met beton vullen van gasputten noemde hij een "historische blunder".