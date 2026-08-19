NS voert regel dat tas niet meer op stoel mag op 4 september in

UTRECHT (ANP) - Reizigersorganisaties hebben ingestemd met de nieuwe regel van de NS dat bagage niet meer op een treinstoel geplaatst mag worden. De NS laat weten dat de maatregel wordt opgenomen in de huisregels en dat die vanaf 4 september ingaat.

De NS kondigde de maatregel eerder al aan, maar toen moest er nog wel advies gevraagd worden aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov). Dat heeft laten weten dat het beter is om de regel niet als verbod op te nemen in de Algemene Vervoersvoorwaarden, maar toe te voegen aan de huisregels.

In de nieuwe huisregel komt volgens de NS te staan: "Zitplaatsen zijn voor reizigers, handbagage mag geen zitplaats onnodig bezet houden." Een woordvoerder zegt dat mensen die zich er niet aan houden niet de trein uit worden gezet, maar dat de huisregel vooral bedoeld is om duidelijkheid te verschaffen.